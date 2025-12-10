NEWSの増田貴久（39）が11日、東京・渋谷の東急シアターオーブで、応援アンバサダーを務めるクリスマスショー「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド」の取材会に出席した。歌やスケートなどでクリスマスの世界を表現。公開稽古を観賞。自身はライブの演出も手掛けており「100個くらいパクれるところがあった。今度のNEWSのコンサート、クリスマス仕様になっちゃうかも」と“予告”した。公演は13〜25日まで同所で。