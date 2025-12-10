4人組ユニットふぉ〜ゆ〜が11日、都内で年末恒例のライブイベント「ENTA！8 4U.Zepp in de SHOW」（12日開幕）取材会に出席した。今年で4人全員が39歳を迎え、福田悠太は「“サンキュー”ということで感謝の気持ちをたっぷり込めました。おなかいっぱいになって気持ち良く帰っていただけたら」と願いを込めた。8回目となる同公演は、4人によるユーモアたっぷりのエンターテインメントショー。歌唱コーナーでは新曲も披露する。越岡