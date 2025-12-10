歌手の氷川きよしがユーチューブチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」（第６１９回）に初出演し、代表曲である「きよしのズンドコ節」をパフォーマンスした。１２日午後１０時から公開される。２００２年の発売以来、世代を超えて愛され続けている「きよしのズンドコ節」。この企画において“演歌”が披露されるのは今回が初となり、チャンネルの新たな歴史を刻まれた。氷川は本楽曲ならではの明るさとエネルギーを、