ふぉ〜ゆ〜が１１日、東京・青海のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで、座長を務めるショー「ＥＮＴＡ！８４Ｕ．ＺｅｐｐｉｎｄｅＳＨＯＷ」（１２〜１４日、同所）の取材会を行った。「ＥＮＴＡ！」シリーズは歌やコント、トーク、ダンスなど、ふぉ〜ゆ〜らしさを詰め込む年末恒例の公演。東京公演後は、２４日まで横浜、大阪、名古屋を巡演する。８年連続の開催に、辰巳雄大（３９）が「“おともだち”（＝ファンの呼