ＮＥＷＳの増田貴久（３９）が１１日、東京・東急シアターオーブで「ブロードウェイクリスマス・ワンダーランド２０２５」（１３〜２５日、同所）のゲネプロ取材会に出席した。米国から来日するシンガーやダンサーによるクリスマスショー。応援アンバサダーの増田は、約２時間の公演を鑑賞し「あっという間に終わってしまい、体感１５分間くらいに感じました。全曲驚きがある演出で、たくさんのすてきな景色を見せてもらいま