歌手の氷川きよしが、一発撮りのパフォーマンスを切り取る人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ」の第６１９回に初登場することが１１日、分かった。１２日午後１０時より公開される。同チャンネルで演歌が披露されるのは、２０１９年の開設以来史上初めてとなる。氷川が今回歌うのは、０２年に発売された代表曲「きよしのズンドコ節」。真っ赤な衣装に身を包み、曲の明るい雰囲気に合わせて笑顔を交え