パドレスからFAになっていた、元阪神のロベルト・スアレス投手(34)が11日(日本時間12日)、ブレーブスと3年総額4500万ドル(約70億円)の契約で合意した。複数の米メディアが伝えた。スアレスは今季70試合に登板し、4勝6敗40セーブ、防御率2.97をマークし、ナ・リーグの最多セーブのタイトルを獲得。24年の36セーブを上回る活躍だった。日本では16年にソフトバンクに入り、20年に阪神へ移籍。通算成績は191試合、7勝13敗68セーブ