「もう信じられないのに、嫌いになれない」――。夫の不倫を知ってもなお、心のどこかで“もう一度だけ信じたい”と願ってしまう女性は少なくありません。裏切られたのに離れられないのは、弱さではなく、人を深く愛した証。そこで今回は、そんな複雑な“未練”の正体を紐解きます。「あの頃の彼」に戻ってほしい裏切られた痛みの奥に、かつての幸せな日々を思い出しては「また笑い合える日が来るかも」という淡い期待が残ります人