付き合い始めは順調だったのに、時間とともに彼の態度が変わってきたことありませんか？実は、ちょっとした意識の違いが、そんな状況を生んでいるかもしれません。そこで今回は、交際が長くなるほど男性の気持ちが冷める「意外な理由」を紹介します。彼女がいい子すぎるから「彼の前ではいい子でいよう」と気を遣いすぎることが、男性の気持ちを冷めさせる原因となることも。等身大の自分を見せないことが、かえって関係性が希薄に