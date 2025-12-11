「なんだか最近、彼の雰囲気が少し変わった…？」そう感じたとき、戸惑ってしまう女性が少なくないはず。でも、その“男性の変化”は、関係が深まり、あなたを本命として意識しはじめたサインなのです。そこで今回は、男性が本命女性にだけ見せる“ギャップ”の正体を解説します。余裕があるようで、実は“緊張”している距離が縮まるほど、男性はかえってぎこちなくなることがあります。これまで自然体だったのに、急に言葉を選ん