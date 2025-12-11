決まって彼氏に浮気されてしまうと悩んでいる女性は少なくないはず。もしかしたら、自分で彼氏が浮気に走る原因を作っているのかも知れません。そこで今回は、そんな「浮気されがち」な女性に見られる特徴を紹介します。彼氏を束縛しがちになる彼氏のことを束縛する傾向のある女性は浮気されやすいです。男性は行動を制限されると、途端に自由を求めて外に目を向けるように。当然、他の女性に関心がいってしまう可能性が出てきます