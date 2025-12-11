お腹の引き締めには上体を起こして腹筋を縮める運動（クランチ）より、“お腹を伸ばす運動”の方がシルエットづくりに役立つことがあります。そこでおすすめが、座ったままで行えるヨガの簡単ポーズ【木のポーズ】のアレンジバージョン。クランチのような強い負荷も不要で続けやすいのが魅力です。下腹が出やすい原因は「腹筋の縮みすぎ」にあった年齢を重ねるほど悩む人が増える“下腹ぽっこり”。これは脂肪だけが理由ではなく、