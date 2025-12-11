「なんとなくいい感じなのに、関係が進まない…」男性に対して違和感を抱えているなら、あなたとの未来を“ぼかしている”サインかもしれません。そこで今回は、そんな未来をぼかす男性が見せる“キープ行動”を紹介します。予定を聞くと“濁す”のに、曖昧な誘いはしてくる「今度どこか行こうよ」と言いながら、具体的な日にちは決めない。こちらから予定を聞くと「また連絡するね」で終わる…。本気なら日程調整に動くものです。