交際期間が長くなってくると、最初は愛し合っていた２人も関係がマンネリ化していくもの。でも、できることなら仲睦まじい関係を続けたいのが本音です。そこで今回は、男性が改めて彼女に“惚れ直す”瞬間を紹介します。ふとした瞬間の思いやりや優しさに感動したときふとした瞬間の彼女の思いやりや優しさにキュンと来て惚れ直してしまう男性は少なくありません。疲れているとき、１人になりたいときなど、そっとしておいてくれる