パドレスからＦＡとなっていたＲ・スアレス投手（３４）が１１日（日本時間１２日）、ブレーブスと３年４５００万ドル（約７０億円）で合意したと複数の米メディアが報じた。ソフトバンク、阪神でも活躍した右腕は２２年から戦いの舞台をＭＬＢに移し、３年目の昨季は６５試合に登板して３６セーブと守護神に定着。今季は自己最多の７０試合に登板し、４勝６敗４０セーブ、防御率２・９７。最多セーブのタイトルを獲得するまで