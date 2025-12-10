タイとカンボジアの国境地帯での軍事衝突が続くなか、タイメディアはアヌティン首相が下院の解散を国王に申請したと報じました。タイのアヌティン首相は11日、自身のSNSに「権力を国民に返還する」と投稿しました。複数のタイメディアは、アヌティン氏が下院の解散を国王に申請したと報じています。アヌティン氏は今年9月、ペートンタン前首相の失職に伴い、首相に就任しましたが、首相指名の議員投票では、最大野党「国民党」から