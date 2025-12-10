アメリカのタイム誌は「今年の人」に「AIの設計者たち」を選びました。タイム誌は11日、恒例の「今年の人」にAI（人工知能）で業界をリードする企業のCEOら「AIの設計者たち」を選出したと発表しました。2つの表紙のうち、1つは有名な1932年の写真「摩天楼の頂上でランチ」をモチーフにしていて、高層ビルの建築現場のビームに腰掛ける半導体大手「エヌビディア」のジェンスン・フアンCEOや「オープンAI」のサム・アルトマンCEO、