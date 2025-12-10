ソーシャルメディアが、子どもたちの時間だけでなく、集中力を徐々に奪っていくことが判明した。スウェーデンのカロリンスカ研究所と、米オレゴン健康科学大学の共同研究で、9〜10歳から思春期初期までの8324人の子どもを追跡調査。保護者が報告した注意力と衝動性に関するデータと併せて、子どもたちの日々のデジタル習慣を記録した。その結果、テレビやゲームではなく、ソーシャルメディアの過度な利用が注意力の持続的な低下を