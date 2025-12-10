来季名古屋の指揮官就任が決定的なペトロヴィッチ氏の下で通訳兼コーチを務めたことでも知られる杉浦大輔氏（51）がJ2藤枝のコーチに就任することが11日までに分かった。藤枝は来季から元日本代表DF槙野智章氏の監督就任が決定的。杉浦氏は槙野氏が現役時代に浦和で共闘した経験があり、今度は首脳陣として“再タッグ”を組むことになった。杉浦氏は今季、中国3部深センで指揮を執っていた。