メッツからＦＡになっていたピート・アロンソ内野手（３１）がオリオールズと５年総額１億５５００万ドル（約２４２億円）の契約で合意したと１０日、メジャー公式サイトが伝えた。アロンソは通算２６４本塁打を誇り、１９年には本塁打王を獲得。今季も打率・２７２、３８本塁打、１２６打点をマークしていた。フィリーズに残留した指名打者シュワバーに続いて有力野手の所属先が固まり、ポスティングシステムでメジャー移籍を