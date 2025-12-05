悪化する日中関係に、改善の糸口は見えていません。11日、中国は青森県で発生した地震を理由に、日本への渡航を自粛するようあらためて国民に呼びかけました。■中国側「日本国内からも“中国よりの声”」11日に中国側が主張したのは…。中国外務省報道官「高市総理の台湾問題に関する誤った発言は、中国国民の強い憤りだけではなく、日本国内でもますます多くの客観的で理性的な反対の声や批判の声が上がっている」日本国内から