12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比330円高の5万530円と急伸。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては381.18円高。出来高は8600枚となっている。 TOPIX先物期近は3398ポイントと前日比30.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は40.76ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50530