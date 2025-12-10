フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、12月11日に行われた「Takumen Ramen Awards 2025」の授賞式にプレゼンターとして登壇。“ラーメンマンスタイル”の髪型で登場した。今年の“No.1ラーメン”を表彰するアワードのプレゼンターとして、森とYouTuberのSUSURUが登場し、森は「今回ですね、このラーメンアワードっていうすごく楽しい賞っていうんですかね、プレゼンターを務めることができてすごく嬉しいです」と挨拶