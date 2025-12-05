● 今日は2025年12月12日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。運勢の見方☆1つ: ☆☆2つ: ☆☆☆3つ: ☆☆☆☆4つ: ☆☆☆☆☆5つ: ☆☆☆☆☆しし座（獅子）：7月23日〜8月22日総合運：☆☆☆☆☆あなたの魅力も実力も最高に輝く日！思い切って自分を打ち出すほど、これ以上ない強い運