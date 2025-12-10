プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚しゃぶと白菜の蒸し煮」 「ネギとシラスの卵焼き」 「小鍋で作る和風カボチャサラダ」 の全3品。 メインに豚肉と野菜の蒸し煮、副菜に卵焼きとカボチャサラダを添えた体温まる献立です。【主菜】豚しゃぶと白菜の蒸し煮 野菜がたっぷりとれて体が温まる一品です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：377Kcal レシピ制作：料理家・ソムリ