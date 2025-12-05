メッツを中心にヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、巨人・岡本和真内野手（２９）を含む“一塁手争奪戦”が激しさを増していく気配が漂ってきた。メッツからＦＡとなっていたＰ・アロンソ内野手（３１）が１０日（日本時間１１日）、オリオールズと５年１億５５００万ドル（約２４２億円）で合意したと複数の米メディアが報じた。身体検査を終えてから正式発表される見込み。通算２６４本塁打の大砲の新天地が決まり、同ポジショ