特殊詐欺による被害が深刻さを増す中、警察庁は不審な国際電話や詐欺の疑いがある電話番号からの着信を制限する機能を持つ、民間企業が開発したアプリを「警察庁推奨アプリ」として認定し、普及させていくことを明らかにしました。警察庁によりますと、2025年1月から10月までの特殊詐欺の被害額は1000億円を超えていて過去最悪のペースとなっています。特殊詐欺は犯人からの接触の約8割が電話で、近年は携帯電話に直接かけて接触す