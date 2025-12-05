CONVERSEの「スクエアトウ」シリーズに、新たなニュアンスカラーが仲間入り。2025年12月19日（金）より、公式オンラインショップや取り扱い店舗で順次販売がスタートします。レザーシューズの佇まいとスニーカーの軽やかな履き心地を融合した本シリーズは、上品な色合わせや素材使いが魅力♡ハイカットの「ALL STAR SQUARETOE HI」と、上質なスエードを用いた「ALL ST