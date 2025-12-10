ノーベル平和賞を受賞したマリア・コリナ・マチャド氏がノルウェー・オスロで記者会見し、「自由無くして民主主義はありえない」と強調しました。ベネズエラの民主化運動を率いてきたマチャド氏は、現政権の監視を逃れてオスロに到着し、11日未明に、11カ月ぶりに公の場に姿を現しました。到着直後には滞在先のホテルに集まった支援者などの声援に応じる姿も見られました。その後、開かれた記者会見では「国の歴史の中で、罪ない人