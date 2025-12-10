ユネスコの無形文化遺産に、新潟県の「村上祭の屋台行事」など6件の登録が正式に決定しました。インドのニューデリーで開かれているユネスコ政府間委員会は11日、無形文化遺産となっている「山・鉾・屋台行事」に新潟県の「村上祭の屋台行事」や、茨城・富山・滋賀の合わせて4県の祭りを追加登録すると正式に決定しました。この他、無形文化遺産の「和紙」に福井県の「越前鳥の子紙」、「伝統建築工匠の技」に畳作りの工程の一部で