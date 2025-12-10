最大震度6強で損傷した青森県八戸市の中心部にある鉄塔について、NTT東日本は年内の復旧をめざすとしています。八戸市柏崎4丁目にある「NTT青森八戸ビル」の屋上に設置された無線通信アンテナの鉄塔は、8日夜に発生した最大震度6強の地震で損傷しました。柱4本のうち1本が破断し、およそ1000か所のボルトのうち19か所が外れました。八戸市は倒壊の恐れがあるとして、ビル周辺に住む48世帯の避難指示を継続しています。近くを通る国