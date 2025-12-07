１１人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」が１１日、結成６周年の日に合わせてＹｏｕＴｕｂｅ生配信を行い、来年４月に東京ドームと京セラドーム大阪で公演を開催することを発表した。メンバーの河野純喜は「ヤバいっすね。ワクワクが止まらない」とテンションＭＡＸ。川尻蓮は「マジで来た方が良いよ」とアピールした。詳細は順次公開する。発表映像では「ａｎｄｍｏｒｅｆｏｒｔｈｅｗｏｒｌｄ」と海外公演の