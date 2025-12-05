【ストックホルム＝長尾尚実】ノーベル賞の授賞式から一夜明けた１１日、坂口志文（しもん）・大阪大特任教授（７４）（生理学・医学賞）と北川進・京都大特別教授（７４）（化学賞）は、記者会見に臨んだ。授賞式について、坂口さんは「皆さんの視線の中でもらう緊張感があった。日本から来てくれた方々に感謝したい」と話し、北川さんは「メダルを落とさないよう緊張した。皆さんの前に一礼して、じっとしていた時に感慨深い