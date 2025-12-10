海に浮かぶ風車で電気を作る洋上風力発電。長崎・五島市で使う電力の約8割を賄うエネルギーの地産地消に迫りました。人口約3万3000人の離島の街、長崎・五島市。船に乗り沖合へ向かうと見えてきたのは、2026年1月から稼働する8基の風車。最大の特徴は海に浮かんでいることです。戸田建設・五島洋上風力プロジェクト部 野又政宏部長：一番驚かれるのが、浮いているように見えないところ。（風車が）動いてしまうと、きちんと発電で