12月11日開催中 「君たちはどう生きるか」 【拡大画像へ】 AmazonでスタジオジブリのDVDやBlu-rayが割引価格で購入できるセールが開催されている。対象となっている作品と価格は以下の通り。宮崎駿氏、高畑勲氏監督作品以外にも、スタジオジブリから独立したスタジオポノックの作品やマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット氏が原作・脚本・監督の「レッドタートル ある島の物語」などジブリ関連作