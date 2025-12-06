広島の来季新監督にバルトシュ・ガウル氏（38）が最有力候補に挙がっていることが11日、分かった。J関係者が明言。交渉を進めているという。ガウル氏はポーランド系ドイツ人で、現在はドイツ1部ライプツィヒU―19フットボールダイレクターを務める。22―23年シーズンはグールニグ・ザブジェ（ポーランド）を指揮。神戸で活躍した元ドイツ代表FWポドルスキーやMF奥抜侃志（現G大阪）を指導した経験を持つ。主にアンダーカテゴリ