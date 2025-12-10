震度6強の地震が襲った青森県八戸市。ビルの鉄塔にも地震の爪痕が残っています。高さ70メートルの鉄塔を支える柱の一部が破断し、倒壊のおそれがあるとして、11日、周辺住民に避難指示が出されました。現場近くの住民「不安は感じますね。倒れた場合、どうなるんだろうと」東北や北海道を襲った地震から3日。震度6強を観測した青森県八戸市では街の中心部に、ある“異変”が…。鉄塔を支えている柱が裂け、あるはずのボルトが抜け