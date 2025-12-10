裏社会を知り尽くす“アウトローのカリスマ”瓜田純士（46歳）が、12月9日に放送されたバラエティ番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2」（ABEMA）に出演。刑務所で出会った優等生の“衝撃の正体”について語った。「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに“都市伝説好きの有名人”が集結し、昨今話題のニュースをキッカケ