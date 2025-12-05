SKY-HIが本日12月12日に、配信アルバム『Success Is The Best Revenge』(読み : サクセス イズ ザ ベスト リベンジ)をリリースした。さらに同作のデラックス盤『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』(読み : サクセス イズ ザ ベスト リベンジ デラックス エディション)を、2026年4月15日に発売することを発表した。アルバムは、ラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そして一人の人間として人生と向き合う中で見てきた