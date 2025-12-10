お笑いコンビ・錦鯉の渡辺隆（47歳）が、12月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。ブレイク前から7年間夢中だというVTuberの魅力、そして「今、知ってほしい3組」について語った。この日、特別企画「熱弁SP 錦鯉が厳選 次世代の主役VTuber 今、知ってほしい3組」に、「ずっとVTuberが大好き」「VTuberの存在を知らなかったら芸人辞めてたかもしれないですしね。M-1も優勝してない」と、錦鯉のブレイク前から