Sound Horizon／Linked Horizonを主宰するサウンドクリエイターRevoが、自身の活動史上2回目となる＜Revo’s Orchestra Concert 2026＞の開催を発表した。これは12月11日に実施したSalon de Horizonファンクラブ限定生配信「SH＆LH＆Revo流行語大賞2025」にて、Revoが直接発表したもの。＜Revo’s Orchestra Concert＞は2024年6月に初めて開催されたもので、その時は東京公演のみだったが、今回は東京と神戸の2都市で開催される。