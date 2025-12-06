◆冬のみなとみらいデートに行きたい6,000円以下のイタリアンディナー5選 。海辺のレストランや石窯ピザが自慢の隠れ家も写真：cafe&dining blue terminal街中がイルミネーションで彩られ、クリスマスマーケットも開催される冬のみなとみらいは、歩くだけで心ときめくロマンティックな雰囲気に包まれる。今回は、そんなみなとみらいデートのあとに立ち寄りたい、6,000円以下で楽しめるカジュアルなイタリアンコースをご紹介。