【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比208.87ドル高の4万8266.62ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が前日に追加利下げを決定。米長期金利の低下を好感した買い注文が先行した。