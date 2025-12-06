◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第６節Ｇ大阪２―０ラーチャブリー（１１日・パナソニックスタジアム吹田）Ｊ１のＧ大阪が、今季最終戦に２得点で完勝した。ＭＦ名和田我空はトップ下として出場し、グループリーグ２戦連発となる決勝点を決めた。前半から主導権は握りながら得点は生まれず、迎えた後半８分にスコアが動いた。右サイドを駆け上がったＤＦ半田陸のクロスに、名和田がゴール前で反応。「背中を取った時点で前に入っ