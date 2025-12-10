1990（平成2）年12月12日、西武の清原和博一塁手（23）が埼玉県・所沢の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸1億円（推定）でサイン。プロ野球史上5人目、20歳代では初めての最年少1億円プレーヤーが誕生した。「久々に神経と筋肉が縮み上がった。すごくうれしいのにうまくしゃべれへん」と感激を語った。