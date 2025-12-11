薩摩川内市で11日夜、軽乗用車が川に転落しました。 薩摩川内警察署によりますと、11日午後9時半ごろ、薩摩川内市原田町の川に軽乗用車が転落しました。 運転していた女性は病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 警察で車が転落した原因などを調べています。 ・ ・ ・