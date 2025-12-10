【「アイツノカノジョ」8巻】 12月12日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「アイツノカノジョ」の8巻を12月12日に発売する。価格は770円。 本作は肉丸氏が「サンデーうぇぶり」で連載していた作品。“親友の彼女”をヒロインとしたインモラル恋愛譚で、8巻は最終巻となる。 作中では許されない関係から始まった純愛の物語が完結を迎えており、単