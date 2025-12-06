【×したかったのは、あなたでした】 【白雪王と野郎共Z】 12月11日連載開始 「×したかったのは、あなたでした」 【拡大画像へ】 viviONは、出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「×したかったのは、あなたでした」と、「白雪王と野郎共Z」を12月11日より、各電子書籍ストアで配信開始する。 日常に潜むサムペンス「×したかったのは、あなたでした」