【ジュリアンパブリッシング冊数無制限30%OFFクーポン配付キャンペーン】 キャンペーン期間：12月12日～12月25日23時59分 【拡大画像へ】 NTTソルマーレは「コミックシーモア」にて、ジュリアンパブリッシングののBL・TLジャンルなどを対象にしたクーポンキャンペーンを実施する。期間は12月12日から12月25日23時59分まで。 BL作品では