12日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円高の5万310円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万148.82円に対しては161.18円高。出来高は5830枚となっている。 TOPIX先物期近は3383ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は25.76ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物